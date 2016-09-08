右上腹飯後疼痛 小心急性膽囊炎

北醫急症外傷外科主任黃宏昌（左）為徐先生（右）進行單孔微創手術後，徐先生疼痛情況已改善。（廖珮妤）

胃痛胃悶好難過？原來是膽發炎！37歲徐先生幾個月來，總覺得上腹悶悶怪怪的，偶爾還會脹氣，一直自認消化不良、胃痛，近來疼痛更是延伸到背部與右肩，就醫檢查才知是急性膽囊炎，緊急手術保命。醫師提醒，膽囊問題經常與胃痛搞混，通常胃病是左上腹、飯前疼痛，膽囊炎的痛則容易飯後發作。

中秋將至，民眾大吃烤肉、攝取高油食物，可別忘了多喝水，以免急性膽囊炎壞了興致。北醫附醫急症外傷外科主任黃宏昌表示，國人有膽結石的比率約1到3成，若短時間大量攝取油脂，就可能引發急性膽囊炎。近年民眾飲食習慣改變，原本好發於中老年人的膽囊炎，也出現不少2、30歲年輕患者。

37歲徐先生有膽結石家族史，去年6月起開始出現上腹疼痛，他說，原以為是胃痛，後來痛到全身冒冷汗，連背部、肩膀都跟著痛，緊急就醫才知是急性膽囊炎，但因發炎情況嚴重，只能先控制病情，3個月後再手術。

經北醫附醫的單孔微創手術治療，在腹部開一小個孔，移除膽囊，終於解決他的問題，由於傷口很小，徐先生術後當天就能進食，隨後疼痛明顯緩解，手術才1個多星期，就能正常生活。

黃宏昌說，膽汁中有膽鹽，本身容易結晶，若飲食比較油膩，水喝得少，膽汁變濃，小結晶變成大結晶，就容易形成結石，結石可能引起膽囊發炎，偶發性的膽囊炎可透過藥物控制，但若反覆發作，或進入慢性發炎，就應手術治療，以免經年累月後，演變成更嚴重的膽囊癌。

黃宏昌提醒，膽囊發炎引起的腹痛，民眾經常會跟胃痛搞混，通常膽囊問題是在右上腹疼痛，容易發生在飯後，膽囊收縮的時候，會產生脹痛、不適感；胃痛則是左上腹，通常發生在飯前。

目前腹腔單孔微創手術健保給付，在膽囊炎的治療上，民眾須自付部分醫材費用。

(中時)