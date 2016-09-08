與中俄別苗頭 美將在亞太大練兵
中俄9月12至19日將在中方主導下，於南海舉行「海上聯合－2016」大規模軍演。軍事專家指出，反潛對抗與島礁區的攻防作戰，將是這次演習的重點，宣示意味濃厚。無獨有偶的，美國海軍8日也聲明，將從9月12-23日舉行名為「勇敢之盾－2016」（Valiant Shield 2016）的大規模海軍演習。雙方海上軍演時間重疊，美國這次軍演的針對性不言而喻。
美國太平洋司令部（The U.S. Pacific Command）預定，將在西太平洋關島海域與馬里亞納群島靶場（Marianas Island Range Complex）附近，舉行大規模演習，將有超過1.8萬美軍，以及來自美國海軍、空軍與海軍陸戰隊的180架左右軍機參與。
美國海軍陸戰隊航空後勤中隊的一名指揮官指出，這次演習的首要重點，便是進行跨軍種演習，彼此截長補短，提高應變力，以發展出嶄新的戰術、技術與流程。
《外交學者》（The Diplomat）網站引述美國海軍聲明指出，參與這次演習的，包括駐在日本橫須賀海軍基地的尼米茲級核動力航母「雷根號」（USS Ronald Reagan）、「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）（USS Bonhomme Richard）黃蜂級兩棲攻擊艦、另兩艘兩棲艦，還有其他9艘軍艦。
美國第7艦隊副司令兼「勇敢之盾」演習負責人艾倫（Russell Allen）指出，美軍既然派駐太平洋，就要有可靠的戰力。
美國太平洋司令部從2006年起，每兩年在關島海域舉行「勇敢之盾」演習，而今年是第6度舉行。演習將著重兩棲突擊、海上安全、反潛作戰、防空作戰，以及偵查、定位、追蹤，還有各部隊船艦與機種在海、陸、空三度空間的綜合演練，並融入網路作戰元素。
美國海軍在聲明中指出，演習旨在協助美軍發展區域與全球性戰力，並為維繫美國與盟友的利益，提供全面選項。
(中時電子報)
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