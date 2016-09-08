主計總處：106年度預算單位增3個
立法院9月13日開議，行政院主計總處今天表示，106年度中央政府單位預算有233個比上年度增加3個，分別是不當黨產處理委員會、台灣橋頭地方法院檢察署、毒物及化學物質局。
因應立法院即將開議，民主進步黨立委陳明文、蔡適應、姚文智、蔡易餘等人昨天起召開為期一週的「2017中央政府總預算研習講座」邀請行政院主計總處公務預算處長李國興等人演講。
主計總處提供的書面報告指出，中央政府各級機關單位分級表中央政府單位預算106年度計有233個，較上年度增加3個，分別是行政院主管依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第2條規定，行政院設立不當黨產處理委員會，增加1個單位。
報告指出，法務部主管，配合司法院訂於民國105年9月1日成立台灣橋頭地方法院，同步成立台灣橋頭地方法院檢察署，增加1個單位。
環境保護署主管，報告表示，考量現行化學物質管理僅限於化學物質登錄作業，為強化後續相關化學物質流向、追蹤監控及實地稽核等，將成立毒物及化學物質局，增加1個單位。
報告指出，不當黨產處理委員會預算新台幣0.6億元，毒物及化學物質局經費6.7億元，新增環境品質感測物聯網發展布建及執行應用計畫1.4億元。1050908
(中央社)
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