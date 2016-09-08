婦人深夜去運河想自盡 機警小黃司機救一命

台南市警察局長黃宗仁（左）8日公開表揚小黃司機陳逸祥，熱心助人救回想投河自盡的陳姓婦人一命。（台南市警察局提供）

日前一名計程車司機陳逸祥於深夜時，在東區東成街搭載一名婦人，該婦人一上車就跟司機表示，想去運河投河自殺，陳逸祥深感不對勁，趕緊將該名婦人載至第一分局德高派出所，請警方協助，台南市警局長黃宗仁8日特別表揚司機陳逸祥的熱心助人。

據了解，71歲的陳婦因老伴過世，思念之餘萌生尋短之意，因此上個月31日晚上11點，外出搭乘計程車想前往運河自盡，剛好遇上熱心的陳逸祥。警方在與陳婦的言談過程中，發現陳婦服用大量安眠藥，精神逐漸不濟，趕緊將陳婦送醫治療。

台南市警察局長黃宗仁8日也特公開表揚計程車司機陳逸祥的熱心助人，陳逸祥也受到家屬的感激與讚賞。

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