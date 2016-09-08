i7新耳機是傑作還是災難？

新出爐的iPhone7無線耳機AirPods的設計遭眾人質疑。（圖/美聯社）

蘋果（APPLE） iPhone 7手機配置的無線耳機剛出爐，其造型被國外科技網站和網友們群起嘲諷，甚至質疑此耳機的設計，究竟是個傑作、還是個災難呢？

據網路媒體MASHABLE報導，新上市iPhone7搭配的新型無線耳機Apple EarPod，經過實際測試和試用之後，該部落客認為，這僅是一組將既有耳機線移除的「新產品」，無論是造型或吸引力，都讓他覺得這究竟是個傑作或是災難呢？同時，他亦懷疑過去蘋果的有線耳機評價不佳，這款「新產品」又極類似既有耳機，這樣的不良體驗將如何說服用戶另外購買高達159美元（約5100台幣）的AirPods？

雖然耳機造型極類似豆芽菜或牙線棒，該網站仍對其新科技給予讚嘆的評語，包含該耳機能以專屬充電器收納、每回充電可連續播放音樂達5小時、亦同時具備麥克風的通話功能，能敲2下聯繫siri或接聽電話，但這些功能卻在當場測試中出包。但這個「牙線盒與牙線棒」組合，最大問題卻是如何保存不遺失，預計又小又貴的AirPods未來可能會有單賣一邊的商機。

被視為另一個「災難」之處則是它的設計，相信多數人不會願意將「牙線棒」掛在耳朵上，部落客覺得耳機的設計「很瞎」，可他們認為，雖然開賣後首月你不會願意出外將它掛在耳朵上，但社會流行風潮將讓你跟著成為「牙線棒一族」。

(中時電子報)