佟大為現身蘋果發表會 唯一受邀原因曝光？

佟大為是今年蘋果會上唯一官方邀請亞洲明星。（圖／取自微博）

網友解惑因為佟大為早期演過《蘋果》，所以受邀。（圖／取自微博）

8日凌晨是蘋果發表會，萬眾矚目的iPhone7亮相，讓不少網友今日一早就是搶看蘋果產品資訊！而今年官方唯一受邀的亞洲藝人是大陸男星佟大為，不少人好奇原因，但有網友搞笑解答，因為他早年曾與范冰冰等人拍過一部爭議電影《蘋果》，笑壞一票人。

先前發表會，吳君如、陳可辛夫婦檔是蘋果官方受邀的亞洲嘉賓，今年iPhone7發表會，找來大陸男星佟大為，只是有網友好奇佟大為被蘋果相中的原因，儘管沒有一定準則，但有人在網上解答，笑稱「你們忘了佟大為曾經拍過《蘋果》嗎？」

由於《蘋果》內容激情，還找來范冰冰超尺度演出，但網友笑稱范冰冰早前代言了別家品牌，因此無法出席蘋果發表會。儘管是網友惡搞，但這樣的解答總讓人會心一笑。

有趣的是，佟大為在發表會場外還應景的吃了顆蘋果，甚至在會後拿給蘋果執行長庫克欣賞，兩人笑得超級開心，據悉庫克非常喜歡這張有趣的照片。

(中時電子報)