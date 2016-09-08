清大烏賊實驗療癒系 還有墨汁衣留念

清大教授焦傳金的團隊透過實驗證實烏賊能算術，相較於其他實驗，學生認為烏賊很療癒，不過不小心惹怒烏賊，也會被噴一身墨，幾乎每個人都有墨汁紀念衣。

清華大學系統神經科學研究所教授焦傳金和學生楊璨伊經由實驗證實，烏賊具有數感，能夠分辨數量，還能算術，更具有風險評估能力，研究登上國際期刊。

焦傳金指出，過去研究發現，不少動物都有數感，而烏賊和章魚被認為是很聰明的動物，但從未有實驗證實其感知能力，因此希望透過實驗，進一步瞭解其是否有數感。

烏賊、章魚、魷魚等都是軟體動物，焦傳金指出，選擇實驗動物也是一門學問，因為魷魚在水中游不停，不易做實驗，因此必須選擇底棲性的烏賊或章魚，而章魚會隨環境改變形狀，實驗拍攝不易，所以後來選擇以烏賊進行實驗。

楊燦伊表示，考上研究所後，就和學長姊請益，聽到有學姐說有老師在做烏賊實驗，她還以為是開玩笑，後來到老師實驗室參觀後，感到非常「shock」，那是她第一次看到活的烏賊，覺得很可愛也很療癒，就決定加入烏賊的實驗。

養殖烏賊不如想像中容易，楊璨伊表示，除了每天定時餵食飼料，還要清理水缸、測量水質，剛開始帶了200多顆卵到實驗室，後來只有20至30隻可以做實驗，且在養殖過程中，可能因為緊張等緣故而死掉。

因為養殖烏賊而產生感情的楊璨伊，剛開始還幫烏賊取名字，例如容易緊張的「小小」」最配合實驗的「乖乖」、愛噴墨的「墨墨」，但後來只要有烏賊意外身亡或壽終正寢，都讓她很難過，因此後來不再為烏賊取名，而改用代號稱呼。

楊燦伊表示，做實驗的過程中難免會感到挫折，但只要看著烏賊悠哉地游水，就覺得很療癒，但是有時候也要小心，曾有學弟不小心驚嚇到烏賊，被噴得整臉都是墨汁，自己也曾被烏賊噴得臉上、衣服上都是墨汁，因此實驗室的成員幾乎大家都有墨汁紀念衣。1050908

(中央社)