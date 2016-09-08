北市：大巨蛋監督小組即刻動工
台北市長柯文哲今天說，大巨蛋終止契約工作小組轉成監督小組。副市長鄧家基解釋，終止契約小組中的法務、財務等人員都會轉監督小組，且即刻進行工地安全監督。
台北市政府上午舉行「台北文化體育園區BOT案記者會」（大巨蛋案），柯文哲、副市長鄧家基、林欽榮、財政局副局長沈榮銘、法務局長楊芳玲、都發局長林洲民、環保局長劉銘龍及市府律師團代表出席。
柯文哲致詞時提到，「大巨蛋終止契約小組」將轉成「大巨蛋監督小組」，要求遠雄完成建照變更，按圖施工，並嚴格管制工地安全、監督大巨蛋工程品質；管制營運管理公共安全。
鄧家基表示，終止契約小組中的法律、工程、財務相關人員都轉為監督小組成員，並落實依法依約執行，監督小組的責任「是能快絕對不會讓它慢，公開透明，且有依法依約的限制」。
他說，監督小組即刻開始會進行工地安全監督，也會監督做遠雄對於第三次建照變更等依法依契約的情形，並要要求遠雄落實按圖施工，「不是像過去一樣讓遠雄會有機會邊做邊改」，也會監督工程品質跟公共安全。
鄧家基說，大巨蛋後續發展都會公開透明，市府的責任跟遠雄如何執行都無所遁，在合約上，北市府一直處於絕對弱勢，希望可扭轉，這是監督小組功能跟目標。
台北市政府發言人林鶴明表示，市府把原本終止契約工作小組轉為監督小組，財務、公務、法務一樣運作，也有設置大巨蛋資訊公開專業還有都發局的例行會議，都依過去狀況執行。1050908
(中央社)
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