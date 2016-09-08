台鐵千名運務擬丟假單 秋節疏運添變數

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台鐵火聯會昨天才公告中秋連假正常上班，不過，由運務員組成的台鐵產業工會今天宣告發起丟假單，預估千人響應，中秋疏運恐又添變數。

台鐵火車駕駛員聯誼會要求合理休假，超過94%、1152名發動連署，打算依法休假，不過火聯會昨天對會員公告，宣布將照常上班，中秋連假期間火車將正常行駛，會和資方持續協商到10月20日改點後。

不過，由運務員組成的台鐵產業工會今天宣告發起丟假單，15、16日將依法休假，理事長王傑說，依照台鐵現行規定，運務員得在一週前提出，這次丟假單行動，主要是告知資方不要排他們班，預計會有1000多人響應。

他表示，台鐵產業工會6日召開記者會以來，台鐵都沒有回應，若是在13日前沒有達成共識，當天將依法休假。

他補充，台鐵資方已經提前將中秋節加班費匯到員工戶頭，強迫員工中秋節必須出勤，產業工會非常不認同，如果當天真的沒出勤，會要求總務從下個月薪資中扣除這筆錢。

另外，他還提到，台鐵因應中秋人力需求，調來10多名站務員上車見習，要他們代替車長在中秋節跑車，但是依照往例，車長必須見習1個月，站務員如果見習幾天就跑車，恐無法處理突發狀況，也有安全疑慮。1050908

(中央社)