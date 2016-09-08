里約帕運開幕 熱鬧森巴夾雜嗆總統噓聲

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巴西里約熱內盧今天在座無虛席的馬拉卡那體育館揭開帕拉林匹克運動會序幕，開幕儀式中森巴舞、一列列輪椅遊行隊伍以及大氣球炒熱場子，但新總統現身會場卻慘遭觀眾大噓特噓。

法新社報導，美國帕運選手佛斯靈漢姆（Aaron 'Wheelz' Fotheringham）坐著輪椅從17公尺高斜坡高速滑下，場面壯觀，全場觀眾起立叫好。而森巴歌手的歡樂節奏和複製版里約海灘的熱鬧氣氛則帶動全場觀眾一起熱舞。

然而，當剛宣誓就任的巴西新總統泰梅爾（MichelTemer）現身會場，現場氣氛一度緊繃，數千名群眾高喊「泰梅爾滾出去」。泰梅爾短短幾天前剛代替遭罷黜的羅賽芙（Dilma Rousseff），出任總統。

泰梅爾急忙宣布「大會正式開始」，碰到卻是一陣噓聲。里約奧運籌委會主席努茲曼（Carlos Nuzman）提到「謝謝聯邦政府、州政府和市政府」時，也因現場噓聲太大不得不暫停演說。

里約這個期間經濟衰退、政治動盪，接連主辦奧運和帕運可說是不小挑戰。

然而，里約奧運籌委會主席努茲曼（Carlos Nuzman）在開幕式上說：「巴西人從不放棄。」他也告訴選手們：「你們都是超人。」

接下來11天，這些視障、肢障、或局部癱瘓但卻是全球最強、最好勝的選手，將在接下來11天使出全力奪牌。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，馬拉卡那體育館（Maracana stadium）7萬8000個座位滿滿都是人，歡迎159國4300多名運動員到場。就參與人數來說，本屆帕運是歷年來規模最大的，預料接下來會有精彩表現。

幾個最受矚目的選手包括泳將狄亞斯（Daniel Dias）和田徑選手奧里維拉（Alan Oliveira）、吉爾米納（Terezinha Guilhermina）。

美國選手（Tatyana McFadden）也將放眼7金。（譯者：中央社蔡佳敏）1050908

(中央社)