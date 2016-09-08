米蘭達可兒水池裡受訪 男主持人你遮哪裡？！
「天使超模」米蘭達可兒(Miranda Kerr)即將梅開二度，嫁給小7歲的「Snapchat」CEO伊凡史匹格(Evan Spiegel)，最近跟未婚夫兩人可說是喜上眉梢，言談間都是歡喜，米蘭達日前接受諧星主持人湯米李透(Tommy Little)專訪，一開始氣氛相當輕鬆愉快，但當他們決定進到泳池，整段訪談就「歪樓」了。
米蘭達可兒成了《The Project》節目的專訪對象，主持人湯米李透狂問她的感情事，米蘭達幾乎知無不言，包含她愛用老公家的產品，天天用Snapchat跟伊凡聯絡，而交往至今已1年多，兩人仍如熱戀般打得火熱，但有件事超模沒鬆口，湯米要求看看伊凡送的鑽戒，米蘭達欣然秀出纖纖玉手，但當被問到這大鑽戒要多少錢？她則使出嬌嗔攻勢，不准湯米多問。
而訪談到了一個階段，兩人決定換上泳裝下泳池繼續聊，事情就在這兒走偏了，身為超模，米蘭達換上連身泳裝一點都不尷尬，但湯米就不是這樣了，他害羞了起來，透露自己現在穿了四角內褲加一條海灘褲，以避免尷尬的場面，「因為我不想有什麼東西跳出來讓米蘭達看到」，米蘭達聽了之後失笑，之後很有禮貌回答：「我應該不會多說什麼啦」，逗笑湯米：「我現在更尷尬了」，但這不是他歪樓行為的終點，湯米竟在水中紅著臉用兩指遮乳頭，讓米蘭達笑翻直問：「這又是哪招？」，湯米害羞地說：「因為紳士不該在女士面前露出兩點，老一輩的都這樣說的啊…」，結果最後米蘭達也跟著遮，留下了很逗趣的畫面。
(中時電子報)
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