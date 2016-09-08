新南向預算 主計總處：106年度21.1億

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根據行政院主計總處資料顯示，106年度新南向政策經費編列新台幣21.1億元，主要為教育部辦理專業人才培育及技術訓練等10億元。

民主進步黨立委陳明文、蔡適應、姚文智、蔡易餘等人7日至14日止召開為期一週的「2017中央政府總預算研習講座」邀請行政院主計總處公務預算處長李國興等人演講。

根據主計總處報告指出，106年度新南向政策經費有21億1000萬元，其中外交部辦理東協及南亞國家人才、產業、投資、教育、文化、觀光、農業等雙向交流合作等2億6000萬元。科技部辦理東南亞雙邊科技合作及參與國際組織等2億8000萬元。

報告表示，僑務委員會辦理海外青年技術訓練班等2億元。經濟部辦理系統孵育整合出口計畫等1億3000萬元。文化部辦理補助電影、廣播電視產業國外行銷及輔導流行音樂產業開發東南亞市場等1億元。1050908

(中央社)