臉書動態消息10週年 新演算法重視互動
臉書(Facebook)慶祝動態消息10週年，特別分享Facebook相當重視用戶朋友和家人的貼文，而且最新演算法會根據貼文者、內容類型和貼文互動等指標，決定動態消息的排序。
Facebook動態消息產品管理副總裁赫吉曼（John Hegeman）上午舉行動態消息（News Feed）10週年視訊會議，分享動態消息對Facebook及用戶的意義、動態消息過去的影響力與成效、以及新溝通格式與工具。
赫吉曼表示，動態消息的格式持續演進，但是Facebook的使命未曾改變，希望「透過人們最重要的故事串連彼此」。
赫吉曼強調，Facebook重視許多價值，已提高用戶的朋友和家人的動態消息排序，也希望動態消息成為匯集所有訊息的平台，提供真實溝通（authentic communication），並不斷演進格式，同時讓用戶能自行掌控瀏覽體驗，透過偏好設定來追蹤或隱藏貼文。
赫吉曼透露，根據最新的演算法，動態消息會根據貼文者、內容類型和貼文互動（例如按讚數）等指標，計算出一個排序分數，藉此決定哪些貼文會優先顯示。此排序分數並非固定值，會根據觀看貼文者與用戶的相關性隨時變動。
赫吉曼說，Facebook還設計一些方法衡量調整動態消息的效果，例如「Feed Quality Program」會詢問用戶是否願意觀看某些類型的貼文，另外News Feed FYI Blog官方部落格也不定時向用戶公布最新消息，提高透明度。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。