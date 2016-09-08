臉書動態消息10週年 新演算法重視互動

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臉書(Facebook)慶祝動態消息10週年，特別分享Facebook相當重視用戶朋友和家人的貼文，而且最新演算法會根據貼文者、內容類型和貼文互動等指標，決定動態消息的排序。

Facebook動態消息產品管理副總裁赫吉曼（John Hegeman）上午舉行動態消息（News Feed）10週年視訊會議，分享動態消息對Facebook及用戶的意義、動態消息過去的影響力與成效、以及新溝通格式與工具。

赫吉曼表示，動態消息的格式持續演進，但是Facebook的使命未曾改變，希望「透過人們最重要的故事串連彼此」。

赫吉曼強調，Facebook重視許多價值，已提高用戶的朋友和家人的動態消息排序，也希望動態消息成為匯集所有訊息的平台，提供真實溝通（authentic communication），並不斷演進格式，同時讓用戶能自行掌控瀏覽體驗，透過偏好設定來追蹤或隱藏貼文。

赫吉曼透露，根據最新的演算法，動態消息會根據貼文者、內容類型和貼文互動（例如按讚數）等指標，計算出一個排序分數，藉此決定哪些貼文會優先顯示。此排序分數並非固定值，會根據觀看貼文者與用戶的相關性隨時變動。

赫吉曼說，Facebook還設計一些方法衡量調整動態消息的效果，例如「Feed Quality Program」會詢問用戶是否願意觀看某些類型的貼文，另外News Feed FYI Blog官方部落格也不定時向用戶公布最新消息，提高透明度。1050908

(中央社)