緊鄰漁塭農田 數千噸非法廢棄物飄惡臭

保安警察第七總隊查獲一處非法廢棄物處理現場處理情形和堆置的廢棄物猶如泥火山，估算處理量達數千公噸，粉塵瀰漫，嚴重危害環境，警方今天形容讓人「驚心動魄」。

台南地方法院檢察署指揮保七第三大隊第三中隊與環保署南區督察大隊、台南市環保局等成立專案小組，查獲台南麻豆區一家廢棄物清理公司郭姓負責人與吳姓總經理等人，涉隱匿資料將未妥善處理的集塵灰等大量事業廢棄物載運至這處土石方資源處理場，灌注大量地下水及土方攪拌處理，發出嚴重惡臭，令人作嘔。

專案小組查出，郭男的公司堆置超過上千包太空包裝未處理完成的事業廢棄物，但與公司廢棄物貯存申報量明顯不符，且製程的洩料清洗槽池發現蜘蛛網，顯然公司已有長時間未處理事業廢棄物。

為避免打草驚蛇，檢警多次埋伏在制高點長期蒐證及跟監後，傳喚郭男等4名犯嫌到案，查出手法是以全套「一條龍」方式承包廢棄物處理，卻以合法掩護非法的犯罪模式不實申報、隱匿事業廢棄物，再以合法登記的廢棄物清除車輛，掩護載運至無執照的土石方資源堆置場非法處理，數量達數千公噸。

查緝人員表示，現場緊鄰漁塭及農田，廢棄物進行攪拌處理時產出熱氣、冒出白煙及氣泡等，猶如泥火山，大量逸散廢棄物粉末並伴隨強烈嗆鼻惡臭，令人作嘔呼吸困難，場面讓人「驚心動魄」。

全案移送台南地檢署偵辦後，依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴。1050908

(中央社)