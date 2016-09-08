不想幫狗植晶片 手機掃描鼻紋可能有解
為防寵物走失，飼主常會在貓狗體內植晶片。不過，怕狗會痛而不想植晶片的飼主也大有人在，網路流傳一支影片，未來飼主也許不必在狗身上動刀，只要利用狗狗的鼻紋，就能把心愛毛小孩找回來。
狗的鼻紋就跟人類的指紋一樣，每隻都是獨一無二的。網路上有影片指出，一款名為iDog的App即將在ios系統上問世，飼主只要擁有iphone，下載App進行登錄，就可以透過手機掃描狗的鼻子來找到遺失的狗狗。
想利用iDog防止毛小孩走失，必須先替狗狗註冊。飼主只要在iphone上安裝iDog應用程式，再將手機指紋辨識系統靠在狗的鼻子上，讓系統輸入鼻紋數據，再輸入飼主的住址、聯絡資訊及狗狗的照片，就等於註冊成功，如果在外面看到毛小孩不慎走失，只要掃描狗狗的鼻子，就可以聯繫到飼主，甚至是看到狗狗過去的就醫紀錄。
iDog的影片一出就吸引不少網友關注，有許多人大讚這是非常實用的新技術，畢竟在人手一機的時代裡，手機掃描一定比帶去醫院掃描晶片還要快速，有網友非常支持將此技術取代傳統植晶片的模式，「如果人類並不想在自己體內植入晶片，那就不應該在任何動物的體內植入晶片」。
不過，也有網友表示當狗狗遇到陌生人的時候，其實並不是那麼容易受控制，「更何況還要壓鼻紋」，認為實際執行其實並不如想像中簡單；還有網友開玩笑說，未來如果在路上看到正妹牽著狗狗，只要掃一下狗狗的鼻子，就可以拿到正妹的電話。
此外，也有網友質疑影片只是行銷iphone的手段，畢竟這項科技只有拿iphone的人才可以使用，且蘋果官方並沒有公布這個App的消息，未來是否真的在App Store上市其實都還是未知數。1050908
(中央社)
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