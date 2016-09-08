台灣捐贈衛生檢驗設備予多明尼加
本地媒體報導，中華民國政府捐贈一批檢驗設備給多明尼加農林水產部，用來分析檢查出外銷農產品中的農藥殘餘。
多明尼加「民族報」報導，中華民國駐多明尼加大使湯繼仁當地時間5日將第一批檢驗設備，包括六具可?式工具組、三具分光光度計和一套分析設備交給農林水產部官員。
報導指出，這是多明尼加首度獲得這些設備，這些設備可以檢驗出高達300種的農藥殘餘，並分析有毒物對出口農產品污染的程度。
根據報導，這也是中華民國政府，透過駐多農技團，協助多明尼加農林水產部，加強農產品衛生安全檢驗計畫的一部分。
有了這些檢驗設備，多明尼加可以去除農產品的農藥殘餘並增加產品出口量。1050908
(中央社)
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