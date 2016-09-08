新港鄉清潔隊長跳樓自殺 原因待釐清

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嘉義縣新港鄉黃姓清潔隊長今天上班時，疑似從清潔隊大樓跳樓自殺，當場死亡；原因待調查。

嘉義縣消防局表示，上午傳出有人在清潔隊大樓自殺，新港分隊救護車立即前往救護，不過，人已明顯死亡，後續交由警方處理。

警方表示，死者是黃姓清潔隊長，於1年多前從嘉義縣環保局調至新港鄉服務，期間並無異狀，上午卻傳出跳樓自殺，公所員工都不敢置信。

警方指出，透過清潔隊大樓監視器畫面，死者自己1人走向大樓頂樓，不過，身上及辦公桌並未發現遺書，清潔隊其他員工也表示隊長近來並無異狀。

警方說，黃姓清潔隊長疑有憂鬱症，也曾透露工作壓力比較大，不過，是否因此想不開，仍需進一步調查釐清。

警方表示，自殺不能解決問題，呼籲民眾珍惜生命，若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。1050908

(中央社)