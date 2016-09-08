引外籍人才 總統:線上平台簡化簽證居留

總統蔡英文今天說，半導體產業是台灣經濟骨幹，政府會全力協助業者所面對的問題；她強調會確保水與電的穩定供應，政府並正規劃外籍人才線上申請平台，盼簡化簽證、居留相關程序。

蔡總統今天在總統府接見「國際半導體產業協會（SEMI）及臺灣半導體產業協會（TSIA）董監事及國內外半導體企業」，出席人士包括，台灣半導體產業協會理事長暨鈺創董事長盧超群、國際半導體產業協會全球總裁暨執行長麥奎克（Denny McGuirk）等國內外業者。

蔡總統強調，歡迎國際半導體協會的朋友來到總統府，希望這次的訪問讓各位對台灣留下良好的印象，「台灣是一個發展良好穩定而且有潛力的經濟體，政府有決心提振產業，不管是現在或未來，台灣都是一個值得合作的對象」。

她也感謝台灣半導體產業協會長期以來協助會員公司開拓市場，扮演產業與政府之間溝通的橋樑，讓政府的施政可以更精準地回應產業的需求。

蔡總統強調，半導體產業是台灣的經濟骨幹，所以，「半導體業者所面對的經營問題，政府都會全力來協助」。

她說，政府會透過開源節流雙管齊下，確保水與電的穩定供應，另外，也會媒合有意來台灣投資的企業，取得足夠的土地，這些都是相關部會已經在推動的工作。

蔡總統說，要特別一提的是，政府現在正在積極發展綠能產業，並將會透過修法，催生一個適合綠能發展的電業市場結構，她知道愈來愈多企業能夠買到綠色能源，甚至於能不能買到綠能這件事做為投資的一個前提，因此提供充足、透明、價格具有競爭力的綠電，不只是因應環保的趨勢，更是改善投資環境的基礎工作，這些都會努力來做。

另外，蔡總統指出，如何吸引人才來台灣，是產業界最關心的問題，「現在我們已經把政府部門的人才資料庫與外館的資料，整合在一起，成立一個對外徵才的網路窗口，這是我們的第一步」。

她說，同時，政府也正在規劃外籍人才的線上申請平台，希望簡化簽證、居留的相關程序，她希望在未來幾年之內會有更多的國際人才可以與大家一起工作、一起生活，「這對台灣的產業創新是一個正面的動力」。

蔡總統說，台灣現在正以工業4.0跟物聯網的技術概念為核心，推動整體產業的升級轉型，在新的產業發展過程中，半導體產業將會持續扮演關鍵性的角色，並且有更多應用的空間，「政府會做最好的準備，我們也邀請大家勇敢的投資，一起參與台灣新一波的經濟發展」。1050908

(中央社)