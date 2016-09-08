膽囊結石發炎別輕忽 嚴重會致命

37歲徐先生去年膽囊發炎，但自認是偶發，沒有手術。後來在國外再度復發，痛到全身發抖。醫師建議，膽結石可能造成急性發炎，嚴重會危及性命，不能輕忽。

膽囊是膽道的一部分，成人肝臟一天可製造、分泌出500至700c.c.膽汁，透過膽管流通、儲存於膽囊中，再注入腸內，幫助消化油脂。

台北醫學大學附設醫院急症外傷外科主任黃宏昌今天表示，膽囊會儲存、濃縮膽汁，在膽汁沒有流動，加上濃縮的情況下，容易從結晶變成膽沙，膽沙聚在一起就變成結石。

黃宏昌說，膽很容易結石，且隨年齡增長，結石會愈來愈大且可能發炎，演變成慢性膽囊炎；若結石阻塞膽管，塞到出口就會變成急性膽囊炎，甚至演變成更嚴重的急性膽管炎、胰臟炎、肝炎。

他表示，最害怕是從膽結石演變成急性胰臟炎，這是死亡率很高的疾病，過去10、20年，有些患者都是第一天走著進來，之後躺著出去。若是急性肝臟發炎，沒有治療也會肝衰竭。若膽囊持續慢性發炎，也可能變成膽囊癌，這是惡性度很高的癌症。

黃宏昌說，膽石病是常見疾病，根據統計，台灣民眾有膽結石比率約1到3成，若沒腹痛、沒不適感，可觀察就好；但若曾經發炎，復發率很高，就建議直接手術拿掉膽囊，不過很多人都可能輕忽。

過去膽囊手術可能需要剖腹或多孔微創，但住院天數較長。北醫附醫採單孔微創腹腔鏡手術，透過肚臍小傷口切除膽囊，術後可進食，隔天就可以出院，對患者身體和生活品質都有提升。

切除膽囊對身體沒有危害，黃宏昌說，沒有膽囊，肝臟製造膽汁後就會直接被使用，若飲食沒有控制、太油膩，肝臟製造的膽汁來不及供應，可能導致油脂沒被消化就進入腸道，幫助潤滑，有些切除膽囊的患者容易吃了東西就跑廁所。但通常改變飲食就會改善。

黃宏昌說，飲食若大量攝取油脂，可能加速膽囊收縮，也會增加急性發炎機率，建議民眾飲食不要太油膩，且多喝水，避免結石危機。1050908

(中央社)