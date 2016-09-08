薩台銀行簽署500萬美元融資貸款協議

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薩爾瓦多國營抵押貸款銀行（Banco de Hipotecario）總裁羅培茲夫人當地時間5日在「第三屆臺薩經濟聯席會議」中，與台灣的中國輸出入銀行簽署500萬美元轉融資貸款協議。

觀禮貴賓有駐薩爾瓦多大使李新穎、中華民國國際經濟合作協會理事長王鍾渝、薩國經濟部長沙羅孟（Tharsis Salomon Lopez）、兩位次長及薩出口暨投資促進局主席雷耶士（Sigfrido Reyes）(前國會議長)、薩商工總會主席史坦恩（Javier Steine）、工商界人士、旅薩台商等計約200餘人。

李新穎於致詞中表示，欣見歷史首次有中華民國銀行提供此類銀行同業間轉融資貸款，裨益臺薩工商企業。這500萬美金之轉融資貸款協議簽署，是提供低利率借貸予薩國廠商，以進口臺灣產品，增加業者融資額度及營運資本，有利於擴大雙邊交易金額，對提高臺、薩實質經貿進出口金額助益成效頗大，中華民國政府將賡續推動執行。

羅培茲夫人（Nora Mercedes Miranda de Lopez）對這項轉融資貸款高度稱謝，並表示她的銀行將善用貸款，並允充分提供旅薩臺商業者及薩企業有關申請貸款之程序及相關資訊，裨益兩國貿易蓬勃發展。1050908

(中央社)