美對韓洗衣機課反傾銷稅 違反協議

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美國於2013年首次對南韓產洗衣機課徵反傾銷稅的做法，世界貿易組織昨天裁定，違反「反傾銷協議」，南韓在這場反傾銷戰中終於獲勝。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓政府於2013年8月向世貿組織投訴有關美國課徵反傾銷稅，世貿組織專家於今年3月裁定，美國對南韓洗衣機課徵9%-13%反傾銷稅的做法，違反了「反傾銷協議」。

韓國產業通商資源部預期，世貿組織將於9月底的爭端解決機構例會上通過本案最終報告，根據世貿組織規定，美國有義務在2017年底前執行裁決。

世貿組織的這項裁決將大幅改善南韓對美出口情形。韓國產業通商資源部表示，美國為此須全面變更反傾銷的調查方法。1050908

(中央社)