NBA》有沒有看錯！霍華連7罰全進

這次看來霍華打算認真練好罰球了。(美聯社資料照)

上季罰球命中率只有4成89的「魔獸」霍華，這次真的認真練好罰球了嗎？霍華8日在推特放上1分鐘訓練短片，片中可以看到站在罰球線上的他，竟然可以連續7次罰球空心命中，可是問題來了，到了比賽當中，他還能罰這麼準嗎？

從短片當中可以看出，霍華在罰球時，他的膝蓋明顯蹲得較低，罰球出手點也比以往低一點，讓他可以更清楚看到籃框位置，難怪罰球準度有效提升，只是他過去在火箭練球時獨自苦練罰球，命中率也都不差，卻到比賽變成另外一回事。

無論如何從短片中，清楚透露霍華全力改善自己罰球命中率心情，畢竟下個球季他將回到家鄉球隊老鷹打球，在自己家鄉父老面前，他當然必須趕緊找回昔日強大身手，不少美媒也看好他在老鷹的前景，尤其是跟米爾沙普的「雙塔」組合。

(中時電子報)