川普訪問爭議 墨財長引咎下台
墨西哥總統潘尼亞（Enrique Peña Nieto）今撤換財政部長比得加（Luis Videgaray），外媒判斷比得加是因該國債務缺口持續擴大，以及先前邀請「川普來訪」的爭議，引起公眾輿論的攻擊和不解，才導致他的下台。
據英國衛報（The Guardian）報導，墨國財政部發言人宣布現任財長比得加即日起撤職，未來將不再出任任何的公部門職務，財長一職將由社會發展部秘書長（The social development secretary）梅亞德（José Antonio Meade Kuribreña）接任。墨國經濟學家強納森（Jonathan Heath）表示，「比得加以為邀請川普（Donald Trump）會給墨西哥政府加分，或釋出利多給市場，但他卻完全沒想到，會面中川普會如此佔上風、而總統潘尼亞卻是這麼弱勢。」
比得加過去一直是潘尼亞政府的明星人物，擁有美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）經濟博士的他，從2012年起就是潘尼亞的重要幕僚。曾在能源、教育和稅賦系統中任職與推動改革，如今被政府切割撤職，經濟學者覺得，比得加自認經濟改革能改善墨西哥，但事實上卻陷入受賄醜聞和輿論風暴中，最終讓他遭到撤換。
美國共和黨總統候選人川普9月1日訪問墨國，其辛辣且強勢的言論引起該國居民不滿，尤其在美墨邊界和移民問題上更讓墨國總統潘尼亞顏面盡失，造成原就低迷的政府支持率更是暴跌。比得加是訪問的主辦和代表邀請人，也難怪此次撤換財長一事，讓外界普遍認為是川普造成他的下台。
(中時電子報)
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