郝龍斌回應大巨蛋結果：柯P好好辦世大運

台北市長柯文哲8日表示，不管是否終止契約，都會有不同聲音，會秉持「堅持公安、依法行政」的最高指導原則，「大巨蛋終止契約小組」將轉成「大巨蛋監督小組」。中央社記者徐肇昌攝 105年9月8日

「保留終止契約權利」柯文哲允大巨蛋續建/圖截自中天新聞

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌對台北市政府與遠雄對台北大巨蛋處理的結果，指出上演500天「搗蛋記」，柯文哲獲得什麼？並質疑柯對公安問題，「現在敢不敢再用自己創造的電腦模擬、自己找的專家，再重新模擬檢驗一次？」

郝龍斌說，今天大巨蛋的結果，有個朋友說了個比喻很生動：就像「一顆蛋孵了500天，結果是一隻CP157的可達鴨」！

他說，自導自演的「搗蛋記」上演了了500天，直到今天，「柯市長還是只能繼續批評我、抱怨爛攤子，來掩飾自己的問題。」只是大家都好奇，經過了500天，柯市長能具體公布現在他到底獲得什麼嗎？契約有修正了幾條？商業量體減了多少？還是回饋有增加？

郝龍斌指出，至於公安問題，柯市長現在敢不敢再用自己創造的電腦模擬、自己找的專家，再重新模擬檢驗一次？如果這些答案都是否定的，那只能代表這些都是假議題，都是柯市府自導自演的「搗蛋記」。

他說，其實不只大巨蛋，這600多天，台北市已經被柯市長玩翻了⋯其他的「搗蛋」做為，對台北市的傷害也非常大⋯。交通一團亂、市政府搶人民的錢、首都教育力首度下滑到第四名⋯曾經是全國招商王的台北，現在變成沒人敢來，不只是掛0，而且還變成負的，也就是民間不但不願意參與投資，甚至還忙著解約。

郝龍斌說，剩下兩年的任期，柯市長不要再只會指責別人了，還是看看自己到底做了些什麼，放過台北市，專心辦好世大運吧。

(旺報)