北市法務局：大巨蛋契約仍具強制力

台北市長柯文哲今天表示，「暫時不行使大巨蛋終止契約的權利」，媒體質疑契約是否仍具強制力，法務局長楊芳玲回應，將聽其言，更慎重觀其行，且契約效力仍在，只是暫不行使。

柯文哲今天上午召開記者會宣布，在遠雄表現善意的狀況下，暫時不行使大巨蛋終止契約的權利，日後仍會監督遠雄行為，「請支持給大巨蛋一個重生的權利」。

現場媒體詢問，大巨蛋與市府所簽訂的契約是否仍具法律效力、信任基礎？楊芳玲表示，北市終止合約的權利仍存在，只是今天暫時不去行使，不行使的理由源於昨天遠雄對市府、外界承諾願照法規進行後續改善。

楊芳玲說，雖然現在可能沒有具體的行動，所以現況是「聽其言，後續會更慎重的觀其行」，等待遠雄的具體行動。

台北市政府上午舉行「台北文化體育園區BOT案記者會」（大巨蛋案），柯文哲、副市長鄧家基、林欽榮、財政局副局長沈榮銘、法務局長楊芳玲、都發局長林洲民、環保局長劉銘龍及市府律師團代表出席。1050908

(中央社)