紐約春夏時裝周登場 吹起華裔風

在全球經濟仍處復甦期，眾所矚目2017年紐約春夏時裝周8日登場。今年共有74名設計師登台，若加上單兵奮戰、獨自辦秀的各國設計師等，讓競爭原本激烈的紐約時尚圈更有看頭。

每年春秋兩季新裝設計的時裝周（New York Fashion Week）是紐約市時尚界盛事，市區內大小展場，包括林肯中心、各大飯店、劇院等都成為時裝界走秀場，星光閃閃。而8至15日舉行的紐約春夏時裝周，也為緊接而來的倫敦、米蘭及巴黎時裝周揭開序幕。

目前在紐約時尚界聞名的台灣設計師，有曾為美國第一夫人蜜雪兒設計晚宴禮服而知名的吳季剛（Jason Wu），還有王大仁（Alexander Wang）、賈雯蘭（Wenlan Chia）以及獲Gen Art大獎的古又文（Johan Ku）。

根據「紐約時裝周」(New York Fashion week) 日程表，今年有16名亞裔設計師推出新品牌，其中12名為華裔設計師，而初出茅廬的設計師就有4位，包括華裔設計師Lisa N. Hoang、加籍中日混血時裝設計師廖建明(Dan Liu)、越南華裔設計師Nancy Vuu等，為紐約時裝周注入多元時尚元素。

儘管紐約春夏時裝周有看頭，吸引眾人目光，全球頂尖設計師擠破頭，但也有愈來愈多知名設計師，諸如吳季剛，幫台灣拍形象觀光廣告、出生台北的美籍設計師馬蘭布瑞頓（Malan Breton），以及由馬來西亞來紐約發展打出一片天的冼書瀛(Zang Toi)等人都將獨自辦秀。

另外，畢業於紐約帕森設計學院（Parsons School）、父母親皆來自台灣的台裔時尚設計新秀鍾知倫(Angie Chuang)，也將於布魯克林博物館舉辦的dapperQ時裝秀中，與其餘6位來自美歐設計師共同發表新裝。

過去來美發展的亞裔設計師多為第一代追逐時裝夢的新移民以及出生在美的第二代，近年拜大陸經濟起飛及時裝業蓬勃發展，也培養不少年輕一代設計師搶攻美時裝周舞台。

已聞名全球的華裔時尚設計師，包括設計風格走歐洲復古色彩和絢麗甜美氣息、獲美時裝設計師（CFDA）終身成就獎的華裔第二代蕭志美(Anna Sui)；還有擅長結合中西元素、由大陸來美發展的設計師譚燕玉(Vivienne Tam)等，今年也都參與紐約時裝周。

另外，2015春裝秀首度亮相、在美國打出知名度的大陸設計師王陶(Taoray Wang)及胡媛媛(Vivienne Hu)，今年重返紐約時裝周伸展台，兩人皆針對上班族女性設計，一位注重莊重高雅，一位強調幹練優雅，各有特色。1050908

(中央社)