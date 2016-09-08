參加衛生小天使活動獲得郭婞淳奧運簽名帽 原住民小朋友樂翻了
為強化原住民地區學童的衛生保健知識，衛福部這三日舉辦「部落小太陽‧愛心衛我家」的原住民衛生小天使活動。活動更找來台灣之光、奧運奪牌的舉重國手郭婞淳現場與小朋友同樂，她勉勵學童要保持積極找問題、發問、解決問題的能力和態度，更送出里約奧運代表隊的帽子，把現場氣氛炒到最高點。
衛福部連續13年舉辦原住民衛生小天使活動，今年邀請94名來自花蓮縣、台東縣的原住民小朋友、老師和當地保健志工，到台北劍潭青年活動中心參加3天2夜的衛生保健活動。衛福部照護司原民及離島健康科長黃千芬說，由於偏鄉的醫療資源、衛教資訊較缺乏，希望透過這樣的活動，建立良好的衛生觀念，進而回鄉推廣到部落。
今年活動更邀請同為原住民的奧運國手郭婞淳到場，她也帶來許多的小禮物，在現場進行有獎徵答，最終由花蓮縣富源國小5年級的黃軍皓同學奪得「首獎」：郭幸淳的奧運代表隊帽子。黃軍皓說，郭婞淳是每個原住民小朋友的偶像，能獲得偶像的簽名帽「超開心」，自己一定會認真學習、不讓郭姊姊失望。
來自台東的郭婞淳說，很高興、也很難得在台北市，可以看到這麼多花東的原民小朋友，「非常有親切感」，看到現場小朋友那麼的踴躍發問、認真學習，更讓她相當感動；她也勉勵所有小朋友，要維持極積找問題、尋找解答的熱情。
郭婞淳日前捐救護車的善行，也被列入有獎徵答題目中，且現場小朋友幾乎都知道。她表示，在2014年的一次練習中，被槓鈴壓傷，「且等了有點久的時間，才被抬上救護車」，故心中浮現捐救護車的念頭。在幾經打聽後，聽聞澎湖惠民醫院有缺，故立刻花了約180萬元、買了一輛救護車送去，「希望自己類似的經驗，不要再上演。」
衛福部表示，本次課程內容，結合衛福部疾管署、健保署、國健署及食藥署等單位，規劃包括CPR教學、情境體驗等互動課程，並了解當前的健保制度。且為了加強災害應變能力，也請北市消防局調來地震車體驗車來實際體驗，學習地震、火災的應變及逃生技能。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範