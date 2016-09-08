參加衛生小天使活動獲得郭婞淳奧運簽名帽 原住民小朋友樂翻了

衛福部舉辦原住民衛生小天使活動，現場小朋友發言超級踴躍。（倪浩倫攝）

奧運國手郭婞淳到現場替小朋友加油打氣。（倪浩倫攝）

5年級的黃軍皓答對問題，獲得郭婞淳的奧運代表隊帽子。（倪浩倫攝）

5年級的黃軍皓答對問題，獲得郭婞淳的奧運代表隊帽子，郭婞淳更親手替他戴上。（倪浩倫攝）

拿到郭婞淳的簽名帽，黃軍皓超開心。（倪浩倫攝）

郭婞淳親切的替小朋友簽名。（倪浩倫攝）

衛福部舉辦原住民衛生小天使活動。（倪浩倫攝）

為強化原住民地區學童的衛生保健知識，衛福部這三日舉辦「部落小太陽‧愛心衛我家」的原住民衛生小天使活動。活動更找來台灣之光、奧運奪牌的舉重國手郭婞淳現場與小朋友同樂，她勉勵學童要保持積極找問題、發問、解決問題的能力和態度，更送出里約奧運代表隊的帽子，把現場氣氛炒到最高點。

衛福部連續13年舉辦原住民衛生小天使活動，今年邀請94名來自花蓮縣、台東縣的原住民小朋友、老師和當地保健志工，到台北劍潭青年活動中心參加3天2夜的衛生保健活動。衛福部照護司原民及離島健康科長黃千芬說，由於偏鄉的醫療資源、衛教資訊較缺乏，希望透過這樣的活動，建立良好的衛生觀念，進而回鄉推廣到部落。

今年活動更邀請同為原住民的奧運國手郭婞淳到場，她也帶來許多的小禮物，在現場進行有獎徵答，最終由花蓮縣富源國小5年級的黃軍皓同學奪得「首獎」：郭幸淳的奧運代表隊帽子。黃軍皓說，郭婞淳是每個原住民小朋友的偶像，能獲得偶像的簽名帽「超開心」，自己一定會認真學習、不讓郭姊姊失望。

來自台東的郭婞淳說，很高興、也很難得在台北市，可以看到這麼多花東的原民小朋友，「非常有親切感」，看到現場小朋友那麼的踴躍發問、認真學習，更讓她相當感動；她也勉勵所有小朋友，要維持極積找問題、尋找解答的熱情。

郭婞淳日前捐救護車的善行，也被列入有獎徵答題目中，且現場小朋友幾乎都知道。她表示，在2014年的一次練習中，被槓鈴壓傷，「且等了有點久的時間，才被抬上救護車」，故心中浮現捐救護車的念頭。在幾經打聽後，聽聞澎湖惠民醫院有缺，故立刻花了約180萬元、買了一輛救護車送去，「希望自己類似的經驗，不要再上演。」

衛福部表示，本次課程內容，結合衛福部疾管署、健保署、國健署及食藥署等單位，規劃包括CPR教學、情境體驗等互動課程，並了解當前的健保制度。且為了加強災害應變能力，也請北市消防局調來地震車體驗車來實際體驗，學習地震、火災的應變及逃生技能。

(中時)