失業勞工子女就學補助 9月12日開始受理申請

105學年度第1學期的失業勞工子女就學補助，將從9月12日起受理申請至10月13日止。高雄市政府勞工局表示，補助簡介及申請表可向勞工局勞工組織科、澄清服務中心、各就業服務站台，或高市各區公所、勞工保險局高雄市辦事處索取，也可上高雄市勞工局網站、勞動部網站、全民勞教e網下載。

該補助一律採通信申請，額度為公立高中職每學期4000元、私立高中職每學期6000元、公立大專院校每學期1萬元、私立大專院校每學期2萬元。另外申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合該要點補助規定者，將按補助標準加給20%；同時符合者，以加給20%為限。

申請勞工須符合至105年9月12日止仍未就業，失業期間達1個月以上（即105年8月13日以前失業），並請領失業給付1個月以上。申請人及其配偶104年度綜合所得總額在新臺幣148萬元以下，未領取其他各類學雜費就學減免優待、教育或其他補助等，即可申請。

為促進勞工朋友就業，勞工局除了加強辦理徵才活動，也提供各項就業關懷及補助訊息，希望協助待業朋友減輕子女的學費負擔，不致影響下一代的求學之路。民眾如有相關問題，可洽：07-8124613*134。

(中時)