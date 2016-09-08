大巨蛋暫不解約 護樹團體：擇期抗議

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台北市政府今天宣布，在遠雄釋出善意下，暫時不行使大巨蛋終止契約權利，松菸公園催生聯盟召集人游藝怒批市府前後不一，對遠雄讓步，他們將擇期前往北市府抗議，表達不滿。

北市府今天召開記者會，柯文哲表示，暫時不行使大巨蛋終止契約的權利，日後仍會監督遠雄行為，「請支持給大巨蛋一個重生的權利」，但如果遠雄改善沒達到期望，仍會終止契約。

松菸公園催生聯盟召集人游藝說，整場記者會他都有透過媒體線上直播觀看，市府針對改善期限等關鍵問題，避重就輕，對於遠雄有無拿到建照變更，也沒說明，始終模糊其詞。

游藝指出，市長柯文哲當初說要找回公平正義，現在卻跟遠雄妥協，把台北市尊嚴踩在腳底，這樣以後北市府其他案件，企業只要學遠雄死皮賴臉就好，根本被看破手腳，他們預計擇日將前往北市府抗議，表達不滿。

另外，針對大巨蛋問題，民眾看法不一，陳姓大學生表示，自己是棒球迷，雖然不太懂遠雄和北市府在吵什麼，但希望趕快達成共識，完成巨蛋，讓棒球等運動賽事能有更好場地。

身為上班族的吳小姐則說，不解為何北市府和遠雄態度大轉變，如果沒有在合法合理狀況下進行，北市府不應讓遠雄續建。1050908

(中央社)