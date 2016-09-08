江宏傑福原愛成婚 桌球界：江宏傑很低調

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台日桌球好手江宏傑和福原愛登記結婚，消息是由日本媒體傳出，而台灣桌球人士表示，江宏傑行事低調，可能跟江宏傑很親近的人才會事先知道。

根據日本「日刊體育報」報導，27歲的日本桌球女將福原愛與台灣的桌球好手江宏傑結婚了，他們於本月上旬在東京提出結婚登記。

今年里約奧運，中華桌球隊有男將莊智淵、陳建安、江宏傑，以及女將鄭怡靜、陳思羽、黃怡樺。

對於江宏傑和福原愛登記結婚，莊智淵的媽媽、前中華隊教練李貴美開玩笑地說，「知道啊，今天新聞都有報啊。」不過李貴美表示，其實自己事先也不知情。

奧運中華隊部分隊友接到記者詢問江宏傑行蹤，除了回答不知道，就是聯絡不上，可見他行事低調；中華民國桌球協會的工作人員也表示，事先不知情。1050908

(中央社)