綠委：基本工資應適時調整 盼有所突破
第3季的基本工資審議委員會今天舉行，民進黨團書記長陳亭妃表示，基本工資本就該適時調整，盼能有突破；國民黨團副書記長張麗善說，盼能加強溝通，達到雙贏。
基本工資審議委員會上午順利召開，勞方代表7人跟政府代表7人共14人全數出席；資方部分則是2名委員出席。勞動部長郭芳煜說，基本工資審議委員會是重要的溝通平台，希望今天可以理性溝通，充分交換意見跟討論後凝聚共識，有個大家都能接受的結論。
民主進步黨立法院黨團書記長陳亭妃說，基本工資本來就應該適時做調整，畢竟基本工資對勞工的基本需求是重要的一環，行政院日前有向資方的公會溝通，她希望基本工資審議能夠有所突破。
中國國民黨立法院黨團副書記長張麗善表示，希望政府要讓勞資雙方加強溝通跟協調來取得共識，這樣才不會傷害勞資雙方和諧。她說，勞方也是資方最大的資產，應該是做到讓兩方面都能得到雙贏的局面，這對於國家的整體經濟發展才會有幫助。
時代力量立法院黨團昨晚則發出聲明表示，基本工資審議制度缺乏完整架構，且無公開透明的審議程序，調整幅度往往未能反映經濟現況，更無法滿足勞工生活基本需求。時代力量呼籲，基本工資審議委員會應通過調漲基本工資外，政府也應儘速提出「最低工資法」草案，以保障勞工生活。1050908
(中央社)
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