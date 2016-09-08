基改黃豆標示 新北首查2業者都合格

新北市衛生局表示，今年初起實施食品業者標示基改或非基改食品，今年首次稽查2家業者都合格，未來仍將持續抽檢，若有違規將予重罰，以維護消費安全。

衛生局表示，基因改造食品是指使用基因工程或分子生物技術，製造出來的食品。但不包括傳統育種、同科物種細胞及原生質體融合、雜交、誘變、體外受精、體細胞變異及染色體倍增等技術。

衛生局表示，國內市場常見的基改食品是黃豆、玉米及加工製品。而黃豆是國人主要的食材來源，可製成醬油、黃豆粉或餡餅、食用油及其他豆類食品，也是國內市場最常見的基因改造食品之一。

衛生局科長劉君豪表示，根據市場訪查，非基改黃豆的售價是基改的2到3倍，為保障消費者權益，衛生局專案查核宣稱非基改黃豆製品，且同時具備輸入、製造及販售一條龍通路的食品業者2家，結果皆符合規定。

他表示，抽檢合格的業者包括大醇食品及名記豆腐，從進口到出貨等報單資料查核，還進行產品的抽驗，都符合規範，未來還將持續稽查其他食品業者。

他強調，要求食品業者標示基改或非基改制食品的食品規範新制於今年1月1日起實施後，若食品業者未依法標示，未完整標示最高可罰新台幣300萬元，若標示不實最高也可重罰400萬元。1050908

(中央社)