陸與東協發表聯合聲明 涉海上意外相遇

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中國大陸外交部官網今天披露，第19次中國─東協領導人會議7日在永珍發表「中國與東盟國家關於在南海適用『海上意外相遇規則』的聯合聲明」，號稱是為相關情況提供明確指引。

根據披露內容，大陸外交部宣稱，這項聲明為大陸與東協國家海軍的船舶和航空器，在南海意外相遇時的應急處置和操作規範，提供了明確指引。

大陸外交部說，2015年7月，落實「南海各方行為宣言」第9次首長會議在天津舉行，大陸在會中提出，在「南海行為準則」最終達成前，各方可商談建立「海上風險管控預防性措施」的倡議，得到東協國家認可。

今年8月，大陸和東協國家就這項聯合聲明的草案達成一致，並決定提交7日在寮國永珍舉行的第19次中國－東協領導人會議發表。

大陸外交部宣稱，這項聯合聲明是地區國家「團結一致努力維護南海和平穩定的重要成果之一」，充分展現地區國家繼續共同致力於「完善規則、管控分歧、防範風險，維護南海和平穩定的堅定決心和強烈意願」，為亞太地區乃至全世界有關海域的風險管控和維護穩定「樹立了良好典範」。1050908

(中央社)