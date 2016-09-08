陸與東協發表聯合聲明 涉海上意外相遇
中國大陸外交部官網今天披露，第19次中國─東協領導人會議7日在永珍發表「中國與東盟國家關於在南海適用『海上意外相遇規則』的聯合聲明」，號稱是為相關情況提供明確指引。
根據披露內容，大陸外交部宣稱，這項聲明為大陸與東協國家海軍的船舶和航空器，在南海意外相遇時的應急處置和操作規範，提供了明確指引。
大陸外交部說，2015年7月，落實「南海各方行為宣言」第9次首長會議在天津舉行，大陸在會中提出，在「南海行為準則」最終達成前，各方可商談建立「海上風險管控預防性措施」的倡議，得到東協國家認可。
今年8月，大陸和東協國家就這項聯合聲明的草案達成一致，並決定提交7日在寮國永珍舉行的第19次中國－東協領導人會議發表。
大陸外交部宣稱，這項聯合聲明是地區國家「團結一致努力維護南海和平穩定的重要成果之一」，充分展現地區國家繼續共同致力於「完善規則、管控分歧、防範風險，維護南海和平穩定的堅定決心和強烈意願」，為亞太地區乃至全世界有關海域的風險管控和維護穩定「樹立了良好典範」。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。