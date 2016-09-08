警協助資源回收 老婦揪感心

警協助資源回收婦揪感心。（吳江泉翻攝）

65歲從事資源回收林姓婦人，沿路回收廢棄物，行經高雄市苓雅區武慶、武仁路口，因腳踏車所載運的回收物品散落一地，剛好苓雅警分局三多路派出所巡佐李榮籐、警員魏永山巡邏經過，見狀趕緊向前關懷協助，協助將回收物整齊綑綁在腳踏車上，但因林姓老婦所載運的回收物過多，導致林姓婦無力踩動腳踏車，於是魏員協助老婦將腳踏車及其回收物暫時放置路邊騎樓處，並協助老婦分批放置載運。

林姓老婦對於警察協助深表感謝，並很欣慰警察熱心關懷，林姓老婦稱之前也曾經至三多所撿拾回收物，員警都會熱心協助整理，非常感謝警方溫暖之情。

(中時)