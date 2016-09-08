加國男偽造假學歷留台教英文判驅逐出境
加拿大籍男子BACKER，8年前為了取得台灣英語教師工作，先在泰國取得不詳男子偽造的加拿大多倫多大學畢業證書，再入境台灣，然後到加拿大駐台北貿易辦事處填寫「2002年至2006年就讀多倫多大學並完成學業」的聲明書，並簽名確認，然後再冒用他人名義將偽造的多倫多大學畢業證書、護照影本等資料，寄到我國駐多倫多辦事處申請驗證，結果被發現是假學歷，扣下相關假證件，外交部領事局獲報報請北檢偵辦。
BACKER行使偽造的假學歷後留台近8年，始終都未到案，直到今年才被通緝到案，檢察官偵查後依行使偽造特種文書罪起訴，並聲請簡易判決。台北地院審理後，法官輕判他有期徒刑2月，可易科罰金6萬元，但認為BACKER是加拿大人，為求在我國從事英語教學工作，行使偽造學歷證明文件，向相關各外交單位申請驗證，因本案被判有期徒刑，顯然不宜繼績在我國居留，諭知在執行刑期結束後驅逐出境。
(中時)
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