美扯謊泳將或被禁賽10個月 無緣明年世界盃
在巴西奧運謊稱，遭到搶劫的美國游泳選手萊恩‧洛克特（Ryan Lochte），即將遭到懲罰。《CNN》引述不具名人士消息表示，因為洛克特在巴西的不良行為，他將會被禁賽10個月，因此無法參與2017年的布達佩斯的世界盃。
這項消息出來後，外界預估，這位擁有12面奧運獎牌的好手要等2019年才能比賽，且屆時他將高齡35歲，而其他三位涉案的選手費根(James Feigen)、班特茲(Gunnar Bentz)和康格(Jack Conger)也將面臨禁賽逞罰，但期限較短。
預計一份由美國奧委會（US Olympic Committee）和美國游泳協會（USA Swimming）的聯合聲明將會在台灣時間8日深夜、9日凌晨發布。但目前為止，奧委會和游泳協會仍未對此消息發表評論或做任何回應。
美國游泳名將洛克特是美國重量級運動明星，但在里約奧運期間謊報遭搶劫，遭到巴西警方司法告發，也因此丟失許多贊助和代言。
(中時電子報)
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