女子突暈眩摔倒受傷，警熱心協助送醫。（吳江泉翻攝）

陳姓女子因血糖過低導致產生暈眩現象，在高雄苓雅區民權一路某大樓3樓摔倒，導致下巴撞傷血流不止，苓雅警分局民權路派出所警員潘郁婷與119救護車據報到場後，協助救護人員先幫陳女包紮止血，並由119救護車將陳女送往大同醫院救治。

陳女的劉姓友人陪同陳女一同前往醫院，經瞭解陳女經過急救後，陳女並無大礙，陳女感謝警方及時伸手援手協助就醫。

(中時)