美試射洲際彈道飛彈警告北韓

據南韓《東亞日報》報導，在南韓總統朴槿惠和美國總統歐巴馬於寮國舉行會談的6日，美國進行了民兵3型洲際彈道飛彈（ICBM）的發射試驗。這是對北韓的核和飛彈威脅傳遞出的警告訊息。

據美國空軍7日公布消息，美國6日傍晚在加州的范登堡基地發射了一枚民兵3型飛彈。民兵3型飛彈以超過音速20倍的速度飛行後，落入了相距約6700公里的太平洋馬紹爾群島附近海域。美國空軍稱，飛彈搭載了模擬彈頭。美國空軍相關人士說，這次試驗確認了民兵3型飛彈的精度和作戰能力，也確認了在有事時針對美國本土和盟國的「核遏制（nuclear deterrent）」效果。

之前，美國曾於今年2月首次邀請韓軍方人員到范登堡基地參觀了民兵3型飛彈的試驗發射過程。此後，還表示將動用包括民兵3型飛彈在內的所有手段為韓國提供防禦。

民兵3型飛彈和B-52戰略轟炸機、戰略核潛艇並稱為美國的「3大核保護傘」。民兵3型洲際彈道飛彈可搭載3枚核彈頭，打擊距離可達13000公里。從范登堡基地發射，可對包括平壤（相距9360公里）在內的北韓全境進行戰略打擊。

據悉，在韓美領袖會談中首次談及在韓國部署薩德的歐巴馬總統，收回了在戰爭時美國不首先使用核武器的構想。

(旺報)