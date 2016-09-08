美試射洲際彈道飛彈警告北韓
據南韓《東亞日報》報導，在南韓總統朴槿惠和美國總統歐巴馬於寮國舉行會談的6日，美國進行了民兵3型洲際彈道飛彈（ICBM）的發射試驗。這是對北韓的核和飛彈威脅傳遞出的警告訊息。
據美國空軍7日公布消息，美國6日傍晚在加州的范登堡基地發射了一枚民兵3型飛彈。民兵3型飛彈以超過音速20倍的速度飛行後，落入了相距約6700公里的太平洋馬紹爾群島附近海域。美國空軍稱，飛彈搭載了模擬彈頭。美國空軍相關人士說，這次試驗確認了民兵3型飛彈的精度和作戰能力，也確認了在有事時針對美國本土和盟國的「核遏制（nuclear deterrent）」效果。
之前，美國曾於今年2月首次邀請韓軍方人員到范登堡基地參觀了民兵3型飛彈的試驗發射過程。此後，還表示將動用包括民兵3型飛彈在內的所有手段為韓國提供防禦。
民兵3型飛彈和B-52戰略轟炸機、戰略核潛艇並稱為美國的「3大核保護傘」。民兵3型洲際彈道飛彈可搭載3枚核彈頭，打擊距離可達13000公里。從范登堡基地發射，可對包括平壤（相距9360公里）在內的北韓全境進行戰略打擊。
據悉，在韓美領袖會談中首次談及在韓國部署薩德的歐巴馬總統，收回了在戰爭時美國不首先使用核武器的構想。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。