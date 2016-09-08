陸官媒：香港麻煩是中國的大國宿命

香港立法會選舉結束後，北京環球時報今天就此發表評論表示，治理香港比較「麻煩」，但這或許是中國作為大國的宿命。

環球時報為中共機關報人民日報旗下報章，它發表評論員文章指出，在這次當選的70名議員中，建制派陣營獲得41席，略少於上屆，建制派與「泛民」派的議席比例保持了上屆立法會的基本格局。

變化最大的是「泛民」派內部。老泛民陣營嚴重縮小，被認為是「本土派」人士的年輕候選人獲6個席位。

文章指出，「本土派」強調香港民眾的「自決權」，這些當選議員都不公開宣揚「港獨」，但「本土派」常被認為與「港獨」有千絲萬縷聯繫。

文章又表示，「本土意識」有相當一部分是對現實表達不滿的情緒宣洩，未必都是與「港獨」有關的政治信仰。

不過，文章指出，需要看到，香港在「一國兩制」下的「有序性」也在逐漸建立起來。

首先，北京的權威得到真正落實，「一國兩制」中的「一國」基礎充分體現出來。

在這次立法會選舉之前，公開宣揚「港獨」的人士「被依法堅決剝奪了候選人資格」，香港社會對這一切實際上都接受了，並且開始適應。

第二，「本土派」當選議員不管嘴上說什麼，他們透過基本法確定的體制性規則進入立法會，實際上加入了體制運轉。

第三，「泛民」派的勢力在增加，「本土派」在崛起，一些人將之視為國家圍繞香港治理的「失敗」。這種看問題的方式可能存在問題。

文章表示，「香港回歸了，但若想讓這個城市比上海、深圳對國家的向心力還高，在短時間不切實際。加上香港施行多黨選舉，反對派得以成長是篤定的。」

文章認為，只要香港是理性社會，那麼它是中國主權之下的一座城市這一現實就不會成為香港政治真正的衝擊對象。

文章預期，香港治理會比較「麻煩」，然而有這樣的「麻煩」或許是中國作為大國的宿命，應透過香港治理的實踐增加對中國治理認識的維度，推動整個國家承受力的再擴容。1050908

(中央社)