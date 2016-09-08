十分老街扒竊遭收押 韓女啜泣女兒想媽

朴姓韓國籍女子日前到十分老街扒竊，隔天再度下手時遭逮。朴女在法院開庭時坦承犯行，不斷哭泣表示，上有70歲母親，下有3歲女兒，女兒每天都在找媽媽，盼能給她自新機會。

1名印尼籍女遊客，7月10日下午1時多，在新北市平溪區的十分老街選購天燈時，遭人扒走皮夾，經警方調閱監視器錄影畫面後，發現兩名男子趁女遊客結帳時，打開女遊客身後的背包拉鍊，再由43歲的朴女右手拿遮陽帽遮掩，左手伸進背包內扒走裝有新台幣2萬元的黑色皮夾、身分證件及信用卡。

朴女得手後，分得贓款2000元，隔天食髓知味，晚間7時多，再度夥同3名男子回到十分老街找尋犯案目標時，被店員一眼認出，通報瑞芳警分局十分派出所，員警立刻趕赴現場將她逮捕，另3名男子則趁隙逃逸。

朴女在開庭時不斷啜泣，激動表示，來台犯了大錯，被羈押在台北女子看守所1個多月，每天都在自我反省，「我媽媽已經70多歲，我小孩不到3歲，我的女兒每天都在找她的媽媽一直哭，聽到這個消息，我每天過的很痛苦，我會負責刑事責任，拜託審判長給我一次機會」。

朴女說，正確應該有兩名共犯，當初被逮時，因為害怕才會謊稱共犯是中國人。法官考量她坦承犯行，且犯後也返還被害人損失財物，顯有悔意，依結夥竊盜罪，判朴女6月徒刑，得易科罰金。1050908

(中央社)