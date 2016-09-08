港灣論壇落幕 陳菊相約兩年後再見

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2016全球港灣城市論壇今天落幕，出席領袖共同簽署論壇宣言，並與高市長陳菊及大會志工合影，陳菊並與大家相約兩年後高雄再見，現場離情依依。

陳菊表示，雖有一點捨不得說再見，但還是要說後會有期，一起為美好的未來努力。

陳菊強調，這是歷史性的一次，但不是結束，只是開始，相信與會都收穫滿滿。

2017年10月高雄市要接辦第3屆生態交通全球盛典，陳菊也邀請大家參加。

這次論壇有20多國、40多個城市代表與會，包括巴拿馬市布蘭頓（Jose Blandon）等8名國外城市市長出席，官方代表28個，成功強化高雄城市外交。

上午雖有10多名反迫遷團體在高雄展覽館對面拉布條陳情並呼口號，但為優勢警力阻隔，過程平和，並未影響論壇進行。1050908

(中央社)