馮明珠去北京 綠委：像實踐兩岸一家親
民主進步黨立委莊瑞雄今天表示，國立故宮博物院前院長馮明珠剛卸任沒多久，就跑到同性質非常高的地方當官，「好像是已經在實踐兩岸一家親」，但也會讓國人會認為有這麼急嗎？
根據中新網報導，馮明珠近日赴大陸訪問，除了在北京故宮發表演講之外，更受聘為北京故宮研究院顧問。對此，故宮表示毫無所悉，馮明珠赴大陸行程無需經過故宮核准，但希望馮明珠嚴守職務機密。
莊瑞雄今天在立法院受訪時表示，也許有關單位認為沒違背法令，可是在原本的政府體系卸任沒多久，就跑到同性質非常高的地方當官，「好像是已經在實踐兩岸一家親」，這在中國看來沒什麼，但在自己的國人看起來，會認為有這麼急嗎？剛卸任就迫不及待跑到對岸去，怪怪的
民進黨立委黃偉哲則表示，一般公司都有競業條款，也就是不能到敵方的陣營或競爭的公司去任職，當然政府部門不是公司，但應也要有這樣的思考；馮明珠的問題只是冰山一角，應要做全面性的檢討、思考、規劃，才能避免這樣既傷國人感情，又傷國家利益的情形發生。
國民黨立委陳學聖則認為，文化是沒有國界的，也沒有什麼機密問題，但法令怎麼規定，還是要依法來執行；另一位國民黨立委許毓仁也認為，馮明珠已卸任，身份是民間人士，因此也不能去說什麼，但若是有違反到管制的部分，或涉及到故宮的機密的問題，就必須要去追查。1050908
(中央社)
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