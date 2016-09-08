英擬在法北築牆擋難民 議員批像怪獸
英國將根據今年稍早的協議，在法國北部港口加萊修築圍牆，防止移民攀上卡車偷渡；但有議員稱這面牆是「怪獸」，人權組織更要求英國把築牆的錢拿來移送安置難民兒童。
法新社引述官員報導，這面4公尺高、1公里長的障礙物，將沿加萊港（Calais）引道修築，本月起開始興建，預定年底前落成。
根據3月間在高峰會上敲定的協議，這面牆將由英國政府出資，加萊港周邊與英法海底隧道（Channel Tunnel）入口處原已有安全圍籬防護，這面牆將可補其不足。
英國綠黨議員魯卡斯（Caroline Lucas）表示，這面牆是「怪獸」，人權組織「英國公民」（Citizens UK）則要求英國把築牆的錢拿來安置難民兒童。1050908
(中央社)
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