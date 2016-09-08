關懷家扶弱勢家庭 業者捐300盒蛋塔
中秋節將到，為了讓弱勢家庭也能過好中秋節，南台中家扶中心今天獲水舞機構捐贈300盒葡式蛋塔，分享過節歡樂氣氛。
水舞事業機構發起「分享美味分享愛 認購蛋塔送家扶」活動，鼓勵民眾認購蛋塔關懷貧困家庭，上午在水舞饌秋紅谷店舉行捐贈儀式，由水舞事業機構執行董事游道生代表捐贈300盒葡式蛋塔給南台中家扶中心主任洪健胤轉贈弱勢家庭。
這場活動還邀6戶南台中家扶中心扶助家庭代表出席，剛上幼兒園的小德看著手中的蛋塔很開心，因為家中經濟狀況不佳，即使過節也不會特別慶祝，小德的媽媽說，因為所有的心思都放在工作上，每到節日就覺得對小孩感到虧欠。
洪健胤指出，有很多弱勢家庭每天忙著跟生存奮戰，享受節日是一種奢望，尤其是家扶服務的家庭，以單親居多，在中秋應該團圓的時刻，更容易增添傷感，他代表感謝許多善心人士與公司企業，選在中秋送暖，讓這些弱勢家庭感受到社會的關心。
游道生表示，水舞事業機構舉辦這項認購活動已邁入第5年，利用自製的招牌葡式蛋塔邀請社會大眾一起做公益，看到小朋友領到蛋塔時發光的眼神及嘴上的笑容，就覺得這樣的好事一定要繼續做下去。
中秋送暖也送希望，洪健胤說，家扶基金會現階段啟動「無窮世代募款計畫」，透過生活照顧、健康維持、教育補助、急難救助、自立脫貧等5大服務方案幫助孩子翻轉清貧，歡迎民眾響應，將捐款化做中秋祝福，期許打造「無窮世代」。1050908
(中央社)
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