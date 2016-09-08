新北市公車、水泥車擦撞 13乘客輕傷送醫

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水泥車、936公車於林口區文化三路ㄧ段發生擦撞。（陳心瑜翻攝）

13乘客輕傷送醫。（陳心瑜翻攝）

新北市三重客運936路線今（7）日11時許行經林口區文化三路ㄧ段時，和ㄧ輛對向準備左轉的水泥車擦撞，13名乘客受傷送醫，幸僅輕傷無大礙，而車禍原因仍待警方釐清。

(中時)