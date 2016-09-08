男子為情燒炭，警即時協助阻憾事。（吳江泉翻攝）

27歲柯姓男子最近因女友因談分手，心情感到鬱悶，他用通訊軟體LINE與黃姓女友談天時，透漏有輕生念頭，隨即失去連絡，黃女急忙趕到高雄市苓雅區建軍路他的住處尋找，卻在附近的汽車內發現柯某在車內燒炭自殺，嚇得趕緊報警。

苓雅警分局福德二路派出所巡佐陳誌宗、警員林育民據報趕往，拍打柯男車窗時，柯員皆無回應，趕緊通知119救護車到場，隨後由消防人員破窗後，由119救護人員將奄奄一息的柯男送往802國軍高雄總醫院急救，柯男經急救後已無生命危險，報案人及柯男家屬萬分感謝警方協助救援一條年輕的生命。

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