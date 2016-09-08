台17線小貨車自撞路邊車輛 駕駛重傷送醫

今(8)天上午11時許，一輛小貨車行經台17線濱海公路高市彌陀路段時，不明原因高速衝撞停在路邊的聯結車，車頭嚴重毀損，男駕駛受困車內動彈不得，警消利用破壞器材花了近1時將人救出，男子已無生命跡象，送醫急救中。至於車禍原因仍待進一步調查。

(中時)