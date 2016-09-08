醫療交流 員榮醫院訪團赴蒙古
台灣員榮醫院訪團最近赴蒙古參訪，為投入醫療外交尋路。
位於彰化縣員林市的員榮醫院首度組團遠赴蒙古，參訪當地多家重要醫療院所，瞭解相關醫療需求，以預先規劃日後雙方醫療交流合作的具體方向與可行做法，為台灣民間機構對蒙進行慈善人道援助。
員榮醫院訪團一行7人，自9月5日起陸續赴烏蘭巴托市欽格爾泰區（Chingeltei District）區醫院、第二醫院、癌症醫院、第三醫院，並遠赴位於蒙古與俄羅斯邊界的東方醫院進行參訪，以暸解這些醫院的醫療需求，為日後可能的交流合作蒐集資料、預做規劃。
原名「伍倫綜合醫院」的員榮醫院創立於1977年，並於2007年與台中榮總建立策略聯盟。員榮醫院訪團訂於9月11日返台。1050908
(中央社)
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