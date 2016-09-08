陸生想捐血 馬英九：這樣兩岸血脈相連
前總統馬英九今天和實踐大學國際生對談，不少陸生問異鄉求學的經驗談、美食推薦等，還有人想嘗試捐血，馬英九說，台灣人捐血率全世界最高，「希望你加入，這樣兩岸血脈相連」。
馬英九上午出席實踐大學105學年度第一學期境外生新生開學典禮致詞。現場播放馬英九求學時代、從政的影片，不少現場學生拿起手機拍照、錄影，為因應不同國籍學生，馬英九用日文、韓文、泰文、印尼話、德文等向大家問好。
馬英九英文致詞時談到，他也曾是國際生，到哈佛大學攻讀法學院，而在他總統任內，開放陸生來台，人數從800多人到4萬多人，成長近50倍。
馬英九在回答德國學生提問的時候，也表示他從德國經驗學到很多，並以法國與德國曾交戰多年，二次世界大戰後，兩國展開上百萬人的大規模交換學生計畫，徹底改變了雙方關係。馬英九說，希望兩岸學生盡早交朋友，對兩岸長久的永續和平一定有幫助。
參加開學典禮的新生，陸生占大多數，提問者絕大多數也是陸生。一名來自浙江的學生，曾在內地參加紅十字會活動，想知道台灣有哪些機構可以參加，她也想嘗試捐血。
馬英九說，台灣的社福機構太多了，談到捐血，「我滿有經驗的，捐過188次」，台灣人捐血率8%全世界最高，「希望你加入，這樣兩岸血脈相連」，現場響起熱烈掌聲。
還有一名來自友邦史瓦濟蘭國王的兒子，問馬英九在史瓦濟蘭的經驗如何，馬英九說，他很享受在史瓦濟蘭的經驗，跟史國國王一起做伏地挺身，馬英九說，希望更多史瓦濟蘭的學生能到台灣，也請他代為向史瓦濟蘭國王問好，「並繼續做伏地起身」。
有陸生請馬英九推薦夜市和美食，馬英九說，通常他去夜市會吃蚵仔麵線、蔥油餅、木瓜牛奶等，至於哪個夜市好，他說，台北市有23個夜市，過去他當台北市長非常清楚，「不便告訴你哪一個比較好」。1050908
(中央社)
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