里約帕運開幕 陸代表團拉布條問好

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里約帕拉林匹克運動會當地時間7日開幕，中國大陸派出歷來規模最大的499人代表團參加。在開幕典禮上，大陸輪椅擊劍選手榮靜掌旗，團員手持中英葡三種語言的布條向巴西與里約問好。

綜合大陸央視新聞微博和新浪體育報導，在里約帕運開幕典禮上，中國大陸代表團入場順序是第32，由榮靜掌旗帶領代表團入場。

榮靜入場時面帶笑容揮舞中共五星旗，身後大部分團員手持縮小版五星旗和巴西國旗，還有幾名選手共同拉起紅底黃字的布條，上面用中、英、葡三種語言寫著「你好，里約！你好，巴西！」

本屆里約帕運中國大陸代表團總人數為499人，其中運動員308人，是大陸身障體育代表團參加帕運規模最大的一次。

榮靜是中國大陸代表團中最受矚目的選手之一。自小因小兒麻痺而右腿行動不便她，曾在2012年倫敦帕運奪下輪椅擊劍女子銳劍團體金牌。

2015年以來，榮靜共7度參加國際賽事，獲得6面金牌。在里約帕運上，她將從14日開始參加鈍劍個人、鈍劍團體與銳劍團體的賽事。1050908

(中央社)